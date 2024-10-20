Polatlı 1926 Spor, Yılmaz Vural'ı İstiyor

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Bir süredir takım çalıştırmayan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a, Nesine 3. Lig ekiplerinden Polatlı 1926 Spor talip oldu.

3. Lig takımlarından Polatlı 1926 Spor, son olarak 2. Lig ekibi Meneme FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ı takımın başına getirmek istiyor. Teknik Direktör Hakan Yılmaz ile yolları ayıran Polatlı 1926 Spor, Vural ile anlaşmak için çalışmalara başladı. - ANKARA