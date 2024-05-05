Polatlı Belediyespor 30 Yıl Sonra TFF 3. Lig\'e Yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Polatlı Belediyespor evinde Geredespor'u 1-0 yenerek 30 yıl sonra TFF 3. Lig'e yükseldi.
Polatlı Şehir Stadı'nda Polatlı Belediyespor ile Geredespor karşı karşıya geldi. Polatlı Belediyespor 17. dakikada Mahsum Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Polatlı Belediyespor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 30 yıl sonra yeniden TFF 3. Lig'e çıktı. - ANKARA
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