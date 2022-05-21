Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor

21.05.2022 11:38
Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor

Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı'nı 15-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı'nı 15-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, şampiyonluk kupalarının Gaziantep'e getirileceğini ifade etti.

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Kadınlar Açık Alan Süper Ligi ikinci etabında namağlup unvanla liderliği sürdüren Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, son maçında Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey takımını 15-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Pazar günü sonuçlanacak olan süper ligin iki kategorisinde de şampiyonluk kupalarının Gaziantep'e getirileceğini ifade etti.

14 Mayıs'ta Gaziantep'te start alan THF Kadın Açık Alan Süper Ligi ikinci etabının sonuna gelinirken birinci etapta olduğu gibi ikinci etabında liderliğini namağlup unvanla Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın hokey takımı sürdürüyor. Son karşılaşmalarında Kırıkkale Akademi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey takımını 15-0'lık farklı bir skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, 42 puanla liderliğini sürdürdü. En yakın rakibiyle arasında 8 puan olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı'nın ligde son iki maçı kaldı. Bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Hokey Takımı ile karşılaşacak olan Polisgücü yarın son maçını Zeugma Spor Kulübü ile yapacak.

Mehmet Kaplan: "İki şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e getireceğiz"

Maç sonuçlarını değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan elde edilen sonuçlardan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "THF Süper Ligi'nde gerek kadın takımımız gerekse erkek takımımız namağlup unvanla liderliğini koruyor. Her iki takımımızın da son iki maçı kaldı. 22 Mayıs 2022 Pazar günü inşallah iki şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e kazandırmayı planlıyoruz. Büyük emeklerle takımlarımızı bu noktalara taşıyan başta teknik heyetimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor
Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor
Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor
YORUMLAR
500
Adam Voleybol yeni sultanlar keşfedecek Adam Voleybol yeni sultanlar keşfedecek KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI KIRIKKALE'DE 19 MAYIS, 'GENÇLİK KONSERİ' İLE KUTLANDI
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Gaziantep, gençlik, Hokey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:08 Bursa'nın en ilginç tostçusu: 15 tost yiyenden para almıyor, altın veriyor
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:55 Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Polisgücü'nün Sultanlarına liderlik yakışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement