Polonya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa ile final oynayacak

Polonya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa ile final oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi. Milano'daki yarı finallerde Polonya, Slovenya'yı 3-0; Fransa, Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti. Son şampiyon Polonya ile Fransa bugün TSİ 22.00'de finalde karşılaşacak.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi.
İtalya'nın Milano kentinde oynanan yarı final müsabakalarında Polonya, Slovenya'yı 3-0 (25-23, 25-23, 25-18) mağlup etti.
Fransa ise Finlandiya'yı 25-17, 18-25, 25-18, 25-15'lik skorlarla 3-1 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.
Son şampiyon Polonya ile Fransa arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 22.00'de oynanacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?