Polonya'da 8 madalya kazanan Para Dans sporcuları, yurda döndü

Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Polonya'nın Lomianki şehrinde 17-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda yer alan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Dans sporcuları yurda döndü. Kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bozkurter tarafından karşılandı. Hasan Bozkurter yaptığı açıklamada, "2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. Tek erkeklerde Barış Bayraktar şampiyon oldu. Diğer madalyalar ise çiftler ve teklerde kazanıldı. Bu turnuvanın özelliği dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için buradaki alınacak puanların değerlendirilecek olması. Bizim buradan aldığımız puan ve madalyalar çok çok önemliydi. Bu puanlar bizi ilerideki Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na taşıyacak. Hedefimiz Türk bayrağını her yerde dalgalandırıp İstiklal Marşımızı dünyaya dinletmek. Federasyonumuza bugüne kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere spor bakanımıza ve bütün belediyelere teşekkür ederiz. Aynı zamanda sporcularımızın ailelerine ve antrenörlerine de federasyonumuz olarak çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.