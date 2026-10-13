Polonya\'da Dünya Karate Şampiyonası yarın başlıyor, Türkiye 35 sporcuyla katılacak

Türkiye'den 35 sporcunun mücadele edeceği Dünya 21 Yaş Altı, Gençler ve Ümitler Karate Şampiyonası, yarın Polonya'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre 14-18 Ekim tarihlerinde Bielsko-Biala kentinde düzenlenecek organizasyona, 114 ülkeden 2022 karateci katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 17 kadın ve 18 erkek sporcu temsil edecek. 21 yaş altı ve gençler kategorilerinde 12'şer, ümitlerde ise 11 milli karateci tatamiye çıkacak.