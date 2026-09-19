Polonya Letonya'yı 3-0, Almanya Bulgaristan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi

Polonya Letonya'yı 3-0, Almanya Bulgaristan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sofya'da oynanan son 16 turunda Polonya, Letonya'yı 3-0; Almanya ise 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti. Böylece çeyrek finale çıkan iki takım, çeyrek finalde birbirine rakip oldu.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Almanya, çeyrek finale yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen son 16 turu müsabakalarında Polonya- Letonya ve Almanya-Bulgaristan karşılaşmaları oynandı.
Dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya, Letonya'yı 25-17, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Almanya, ev sahibi Bulgaristan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12) yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya ile Polonya, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?