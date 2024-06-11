Polonya Milli Takımı, Türkiye'yi mağlup ederek hak ettikleri galibiyeti aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Polonya Milli Takımı, Türkiye'yi mağlup ederek hak ettikleri galibiyeti aldı

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, Türkiye karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarına inandığını söyledi. Polonya, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Probierz, maçın ikinci yarısında Türkiye'nin daha baskılı oynadığını belirtirken, zaferi hak ettiklerini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, sakatlanan Lewandowski'nin durumunun ciddi olmadığını aktardı.

11.06.2024 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, Türkiye karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarına inandığını söyledi.

Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında PGE Narodowy Stadyumu'nda mücadele ettiği Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, "Topa sahip olmayı biliyoruz. Topun yönünü değiştirmeyi başarıyoruz. Bugün bunu hepimiz gördük. En büyük dezavantajımız az şut olmasıydı. 3-4 kere deneyebilirdik şut atmayı. Şut konusuna dikkat etmeliyiz. Avrupa şampiyonası tabii ki önemli ama biz talihsizliklerle baş etmeyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Probierz, maçın ikinci yarısında Türkiye'nin daha baskılı oynadığının hatırlatılması üzerine ise, "Bizim de oyun tarzımızı değiştirmek istediğimizden kaynaklı. Türkiye'nin hücuma geçeceğini biliyorduk. 2 tane iyi pozisyonları oldu ama bizden iyi olamadılar. Bu zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca sakatlanarak oyundan çıkan Lewandowski'nin durumunun ise ciddi olamadığını aktardı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Türkiye, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonya Milli Takımı, Türkiye'yi mağlup ederek hak ettikleri galibiyeti aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya Milli Takımı, Türkiye'yi mağlup ederek hak ettikleri galibiyeti aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement