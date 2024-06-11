Polonya Milli Takımı, Türkiye'yi mağlup ederek hak ettikleri galibiyeti aldı

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Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, Türkiye karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarına inandığını söyledi.

Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında PGE Narodowy Stadyumu'nda mücadele ettiği Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, "Topa sahip olmayı biliyoruz. Topun yönünü değiştirmeyi başarıyoruz. Bugün bunu hepimiz gördük. En büyük dezavantajımız az şut olmasıydı. 3-4 kere deneyebilirdik şut atmayı. Şut konusuna dikkat etmeliyiz. Avrupa şampiyonası tabii ki önemli ama biz talihsizliklerle baş etmeyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Probierz, maçın ikinci yarısında Türkiye'nin daha baskılı oynadığının hatırlatılması üzerine ise, "Bizim de oyun tarzımızı değiştirmek istediğimizden kaynaklı. Türkiye'nin hücuma geçeceğini biliyorduk. 2 tane iyi pozisyonları oldu ama bizden iyi olamadılar. Bu zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca sakatlanarak oyundan çıkan Lewandowski'nin durumunun ise ciddi olamadığını aktardı. - VARŞOVA