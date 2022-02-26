Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor

26.02.2022 12:56
Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Kulesza, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz, harekete geçme zamanı. Rus devletinin Ukrayna'ya artarak devam eden müdahaleleri yüzünden Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmak istemiyor. Alınması gereken doğru karar bu. FIFA'ya bunun ortak kararımız olduğunu bildirmek için İsveç ve Çekya futbol federasyonlarıyla iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." yorumunu yaptı.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: 'Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz' Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşı Bozbey: 'Yürüyerek Polonya sınırına gidiyoruz'

Dünya Kupası, Play Off, Polonya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Kiev'de sokak çatışmalarından yeni kareler! Rus askerlerinin pusuya düşme anı
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
12:31 Halka "geçinebiliyor musunuz" diye soruldu! İşte bölge bölge Türkiye'nin geçinme haritası!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement