Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti

03.07.2022 19:26

Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Ligi yarışları Yalova'da koşuldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Pony Ligi yarışları Yalova'da koşuldu.

Eyüp Sabri Tuncer Pony Liginde Pony P1 Ligi, Pony P2 Ligi, Engel Atlama Ligi ve Pony P3 Engel Atlama Ligi 10'uncu ayak yarışlarında 8-14 yaşlarındaki sporcular kıyasıya mücadele etti.

Organizasyona ev sahipliği yapan Yalova Atlı Spor Kulübü Başkanı Aytaç Mutlu, AA muhabirine Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi'nin 13 ayaktan oluştuğunu söyledi.

Mutlu, 10'uncu ayak yarışlarına yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirterek, "Dün 190, bugün de 170 start verildi. Çocukların bir hayvanla yaptığı tek spor olduğu için fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Fatsa'da 'METİP' toplantısı gerçekleşti Fatsa'da 'METİP' toplantısı gerçekleşti Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 21:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: Pony Ligi mücadeleleri Yalova'da gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement