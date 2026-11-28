Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler B Kız-Erkek Bilek Güreşi müsabakaları tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda öğrenci sporcu katıldı. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından organizasyon sona erdi.

Müsabakalar, dereceye giren sporcuların belirlenmesiyle tamamlandı.