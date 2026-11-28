Porsuk Spor Salonu'nda okul sporları bilek güreşi müsabakaları tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Gençler B Kız-Erkek Bilek Güreşi müsabakaları sona erdi. Çok sayıda öğrenci sporcunun katıldığı karşılaşmalarda dereceye girenler belirlendi.
Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler B Kız-Erkek Bilek Güreşi müsabakaları tamamlandı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda öğrenci sporcu katıldı. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından organizasyon sona erdi.
Müsabakalar, dereceye giren sporcuların belirlenmesiyle tamamlandı.
Kaynak: İHA
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