Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı - Son Dakika
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Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı

20.05.2022 23:40
Portekiz basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı

Portekiz'in A Bola gazetesi, teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Portekiz'in A Bola gazetesi, teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın bugün sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada bitirmesi halinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u gelecek hafta basının önüne çıkarmak istediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Portekiz, Spor, Son Dakika

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