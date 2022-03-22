Portekiz'de Anthony Lopes'in yerine Jose Sa - Son Dakika
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Portekiz'de Anthony Lopes'in yerine Jose Sa

22.03.2022 13:32
Portekiz'de Anthony Lopes'in yerine Jose Sa

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'de kaleci Anthony Lopes'in yerine Wolverhampton kalecisi Jose Sa kadroya dahil edildi.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'de kaleci Anthony Lopes'in yerine Wolverhampton kalecisi Jose Sa kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Fernando Santos, FPF Sağlık ve Performans Birimi tarafından verilen rapor doğrultusunda kaleci Anthony Lopes'i kadrodan çıkartırken, yerine Jose Sa'yı milli takıma davet etti.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Portekiz'de Anthony Lopes'in yerine Jose Sa - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz'de Anthony Lopes'in yerine Jose Sa - Son Dakika
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