Portekiz\'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta Benfica, sahasında Sporting'i konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU PUANI GETİRDİ

Karşılaşmada Sporting, 4. dakikada Francisco Trincao ile öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibinde sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Karşılaşmanın 63. dakikasında topu ağlara yollayan milli oyuncumuz takımını şampiyonluk yarışında tuttu. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu 84 dakika, Orkun Kökçü ise 90 dakika süre aldı.

ŞAMPİYON SON HAFTA BELİRLENECEK

Bu sonuçla birlikte iki takımda puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluk son haftaya kaldı. Sporting, son maçını kazanması halinde Benfica'nın sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Benfica'nın şampiyon olabilmesi için ise Sporting'in puan kaybetmesi gerekecek. Benfica, ligin son haftasında Braga'ya konuk olurken, Sporting sahasında Vitoria'yı ağırlayacak.