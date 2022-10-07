Portekiz Futbol Ligi, 2 yıl boyunca D-Smart ve D-Smart Go'da - Son Dakika
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Portekiz Futbol Ligi, 2 yıl boyunca D-Smart ve D-Smart Go'da

07.10.2022 15:25
Portekiz Futbol Ligi, 2 yıl boyunca D-Smart ve D-Smart Go'da

Portekiz'in en üst ligi Premier Lig, 2 yıl boyunca sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Portekiz'in en üst ligi Premier Lig, 2 yıl boyunca sadece D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Benfica, Porto ve Sporting gibi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Portekiz ekiplerinin lig maçlarının heyecanı, yarın 3 canlı yayınla D-Smart ekranlarında yaşanmaya başlayacak. Yarın 17.30'da günün ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla Tottenham, Frankfurt ve Marsilya gibi önemli takımların yer aldığı grupta liderlik koltuğunda oturan Sporting, Santa Clara'ya konuk olacak. 20.00'de hem Portekiz'de liderlik koltuğunda oturan hem de Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Juventus ve Maccabi Haifa'nın yer aldığı grupta 3 maçta 7 puan toplayan Benfica, Rio Ave'yi konuk edecek. 20.00 seansının diğer maçında Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Porto sahne alacak. Ligin güçlü ekiplerinden Portimonenese'ye konuk olacak Porto'nun karşılaşması da canlı yayınla D-Smart ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

D-Smart'ta haftanın canlı yayın maç programı şöyle:

8 EKİM CUMARTESİ17.30 Santa Clara - Sporting (77. Kanal Spor Smart + D-Smart GO)20.00 Benfica - Rio Ave (77. Kanal Spor Smart + D-Smart GO)

20.00 Portimonense - Porto (82. Kanal Spor Smart 2 + D-Smart GO)


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Kaynak: DHA

Portekiz, D Smart, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz Futbol Ligi, 2 yıl boyunca D-Smart ve D-Smart Go'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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