Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı

07.05.2022 23:44

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Porto, deplasmanda Benfica'yı 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti. Portekiz devi, ligde 30. kez mutlu sona ulaştı.

Benfica ile Porto, Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 90+4. dakikada Zaidu'nun attığı golle kazanan konuk ekip, şampiyonluğunu ilan etti.

Ezeli rakibini son dakikada yıktı! Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto

30. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Porto'ya Benfica karşısında galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Pepe'nin asistinde Zaidu attı. Bu sonucun ardından Porto, ligdeki puanını 88'e yükseltti ve bitime bir hafta kala en yakın takipçisi Sporting ile puan farkını 9'a çıkartarak şampiyon oldu. Porto, Portekizli Ligi'nde 30. kez şampiyonluğa ulaştı.

Ezeli rakibini son dakikada yıktı! Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto
YORUMLAR
500
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ Portekiz liginde Porto şampiyon oldu Portekiz liginde Porto şampiyon oldu

Portekiz, Şampiyon, Benfica, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:58 Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
21:52 Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti!
21:49 Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin şansı daha yüksek? İmamoğlu ve Yavaş arasında yüzde 1 fark var
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 23:51:23. #1.12#
SON DAKİKA: Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement