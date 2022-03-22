Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı

22.03.2022 14:49
Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı

Fransa'nın Olimpik Lyon takımında forma giyen kaleci Anthony Lopes, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Fransa'nın Olimpik Lyon takımında forma giyen kaleci Anthony Lopes, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lopes'in yerine İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın kalecisi Jose Sa kadroya alındı.

Portekiz ile Türkiye, 24 Mart Perşembe günü Porto kentindeki Drago Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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