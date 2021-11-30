Potada 3x3 heyecanı yaşandı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası 15 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Basketbol İl Temsilciliği Tarafından desteklenen 5 Aralık dünya gönüllüler günü 3x3 basketbol turnuvası Erzurum Spor Salonu'nda 15 takım 60 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 3x3 turnuvası muhteşem basketbol şölenine dönüştü.

Kura sonucuyla 14 takımın eşleşmesi ve bir takımın bay geçmesiyle 7 adet müsabaka sonucunda ikinci tura kalan 7 takım ve İlk turu bay geçen 1 takımla ikinci etap müsabakaları başladı 2. Etap dört müsabakayla çeyrek final oynandı.

Dört takımın yarı final üçüncülük ve final müsabakalarıyla son buldu muhteşem seyirci desteğiyle 3x3 basketbolundan güzel örnekler sundular.

Gençlik Spor İl müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, basketbol il temsilciliği yöneticileri Kayhan Gözgeç ve İlknur Yapağı organizasyonda hazır bulundular.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörleri Melih Tekin Cinislioğlu Ali Ekber Erol Nurdan Fencioğlu ve Ebru Yurtoğlu Çağlayan'ın turnuvanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için büyük emek sarf ettiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 3x3 basketbol turnuvasına katılan takımları ve antrenörlerini fair-play mücadelelerinden ötürü kutladı. - ERZURUM