Potada şampiyon Sivas Gençlikspor - Son Dakika
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Potada şampiyon Sivas Gençlikspor

23.02.2022 11:24
Potada şampiyon Sivas Gençlikspor

U16 Sivas Basketbol Ligi, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

U16 Sivas Basketbol Ligi, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Tüm maçları kazanan Sivas Gençlikspor namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan "U16 Sivas Basketbol Ligi" sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu'nda lig usulü oynanan ve 6 takımın katıldığı şampiyonada tüm takımları mağlup eden Sivas Gençlikspor namağlup şampiyon oldu. Sivas Gençlikspor, Sivas'ı Giresun'da düzenlenecek bölge şampiyonasında temsil etme hakkı da kazandı.

Sivas Gençlikspor'un antrenörü Çağatay Kangal, turnuvaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çok güzel maçlar oynadık. Bu müsabakalara iyi hazırlandık. Sezon başından bu yana planlı ve programlı çalışmalar sonucunda potada U16 Sivas İl birincisi olarak mutlu sona ulaştık, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Giresun'da düzenlenecek olan bölge şampiyonasında da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

U16 Sivas İl Basketbol şampiyonasında dereceye giren takımlar şöyle;

1. Sivas Gençlikspor

2. Başarıyorum Koleji

3. Yolspor

4. Sivas Belediyespor - SİVAS

Potada şampiyon Sivas Gençlikspor

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Kaynak: İHA

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