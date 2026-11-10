Powell, Fenerbahçe transferinde Tarık Biberovic'in kendisini ikna ettiğini söyledi - Son Dakika
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Powell, Fenerbahçe transferinde Tarık Biberovic'in kendisini ikna ettiğini söyledi

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Fenerbahçe Tarfin'in yeni transferi Dwight Powell, takıma katılma kararında Tarık Biberovic ile görüşmesinin etkili olduğunu söyledi. Powell, Biberovic'in kendisini takım ve koç konusunda ikna ettiğini, taraftarların beklentilerinin yüksek olduğunu aktardı.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Dwight Powell, sarı-lacivertli takıma katılma kararında Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmenin etkili olduğunu söyledi.

Dwight Powell, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Dwight Powell, "Şu ana kadar her şey harika. Henüz İstanbul'u keşfedecek çok fazla bir zamanım olmadı. ya oteldeyim ya da antrenmandayım. Bence bu da başlangıçta olması gereken şey. Takım da çok iyi. Herkes bana çok yardımcı oluyor. Başarılı olabilmem için her türlü fırsatı tanıyorlar. Sistemi anlamamda da yardımcı oluyorlar. Öğrenecek çok fazla şey var." ifadelerini kullandı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin her zaman aklının bir köşesinde olduğunu dile getiren 35 yaşındaki uzun forvet, şunları kaydetti:

"Elbette geçmişte Avrupa Ligi'ni şu anda takip ettiğim kadar yakından takip etmiyordum ama basketbol oynamaya başladığımdan beri hep ilgimi çeken bir organizasyondu. Dolayısıyla içimde her zaman bir merak vardı. Çocukluğumdan beri tanıdığım, kendi ülkemdeki antrenörümle konuştum. Kendisi Avrupalı olduğu için bu fırsat karşısında hem benim adıma hem de kendi adına son derece heyecanlandı. Daha önce burada oynamış olan ve muhtemelen dünyanın en büyük Fenerbahçe taraftarı diyebileceğim Tarık Biberovic ile konuştum. Tarık Biberovic, beni takım ve koç konusunda ikna etti. Ayrıca İstanbul'u ve Türkiye'yi bana anlattı."

"Rekabet etmeyi seven biri için burası harika bir fırsat"

Tarık Biberovic ile yaptığı görüşmede taraftarlar ve kulübün hedefleri hakkında bilgi edindiğini belirten Powell, "Tarık, burada beklentilerin çok yüksek olduğunu söyledi. Koç da her zaman kazanmak istiyor. Her maçta rekabetçi olmak ve galibiyet için mücadele etmek istiyor. Bunun yanında, Fenerbahçe'nin dünyanın en iyi taraftar topluluklarından birine, hatta belki de en iyisine sahip olduğunu anlattı. Üstelik bu taraftarlar basketbolu gerçekten çok iyi bilen ve beklentileri oldukça yüksek olan insanlardan oluşuyor. Rekabet etmeyi seven biri için burası harika bir fırsat. Ben de sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un kendisinden beklentilerine değinen Kanadalı oyuncu, "Kendisinin benden beklentileri oldukça netti. Şimdiye kadar yaptıklarımdan farklı bir şey istemiyor. Sahada mücadeleci olmamı, savunmada takımın temel direklerinden biri olmamı, takım arkadaşlarımla sürekli iletişim halinde kalmamı, sert perdeler yapmamı ve fiziksel olarak varlığımı hissettirmemi bekliyor." diye konuştu.

Powell, takımın oyun sistemini öğrenmeye çalıştığını aktararak, "Bu durum biraz zaman alıyor. Oyunları ve oyunların farklı versiyonlarını öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da diğer oyuncuların yaklaşımlarını öğreniyorum. Antrenmanlarda bu anlamda çok iyi iş yapıyoruz ve her senaryoyu gerçekmiş gibi canlandırıyoruz. Bu da benim için en iyi öğrenme yolu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Dwight PowellFenerbahçeSporSon Dakika

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