Pozantı'da Yaza Merhaba Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Pozantı'da Yaza Merhaba Turnuvası Sona Erdi

Pozantı\'da Yaza Merhaba Turnuvası Sona Erdi
28.06.2026 09:28
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Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 'Bi Güdül' takımı şampiyon oldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Yaza Merhaba Ayak Tenisi Turnuvası", final müsabakalarının ardından sona erdi. 21 takımın mücadele ettiği organizasyonda her yaştan sporcu aynı sahada buluşurken, hakemlik görevini çocuklar üstlendi.

Pozantı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve 26 Haziran'da final karşılaşmalarıyla tamamlanan turnuva, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Toplam 21 takımın katıldığı organizasyonda sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise hakem kadrosu oldu. Müsabakalarda görev yapan hakemlerin tamamı 9 ile 15 yaş arasındaki gençlerden oluşurken, uygulama gençlerin sporun farklı alanlarında da aktif rol almasını teşvik etmesiyle takdir topladı. Hakem kadrosunun en genç ismi ise 2017 doğumlu Ali Kılıçkaya oldu.

Final müsabakalarının ardından "Bi Güdül" takımı şampiyon olurken, "Üç Dokunuş" ikinci, "Çpl" ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada ayrıca sporun her yaştan insanı bir araya getiren yönü de dikkat çekti. Organizasyonun en genç sporcusu 12 yaşındaki Alperen Kaya ile en yaşlı sporcusu 71 yaşındaki Zeki Yılmaz aynı takım formasıyla mücadele etti.

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Pozantı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Güçlü, organizasyona katkı sunan sporculara, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, turnuvayı gelecek yıllarda geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pozantı'da Yaza Merhaba Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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