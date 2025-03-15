Premier Lig\'de bir ilk! Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti

Manchester City, Premier Lig'in 29. haftasın Brighton'ı konuk etti. İngiliz devinin yıldız golcüsü Erling Haaland, söz konusu karşılaşmada tarihe geçti.

PREMIER LİG TARİHİNDE BİR İLK

City, Maçın 10. dakikasında Omar Marmoush'un ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Norveçli golcü, karşılaşmanın 11. dakikasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Haalanda Bu golle Premier Lig tarihinde bir ilke imza attı.

100'DEN AZ MAÇTA 100 GOLE KATKI

Erling Haaland, bu golüyle Premier Lig'de 100 maçtan az forma giyip 100 gole katkı sağlayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Erling Haaland, söz konusu periyotta 94 maçta 84 gol ve 16 asistlik istatistik yakaladı. Daha önce Alan Shearer 100, Eric Cantona ve Mohamed Salah 116, Sergio Aguero ise 118 maçta bu başarıyı yakalamıştı.