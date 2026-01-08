Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Brighton formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Manchester City deplasmanında yaptığı kritik hamleyle takımını olası bir mağlubiyetten kurtardı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI, MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 1-1 devam ettiği dakikalarda Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın kafa vuruşunda köşeye doğru giden topu Ferdi Kadıoğlu çizgiden çıkardı. 75. dakikada gelen bu hamle, Brighton adına maçın kırılma anlarından biri olurken, İngiliz taraftarlar milli yıldızı ayakta alkışladı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA AYNI KAHRAMANLIK

Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı bu müdahale sadece bir maçlık kahramanlık olarak kalmadı. Çünkü Ferdi, bir hafta önce Brighton'ın Burnley'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 67. dakikada yine çizgiden bir top çıkararak takımına büyük katkı sağlamıştı.

Üst üste iki maçta yaptığı bu kritik kurtarışlar, Premier Lig'de ender görülen bir başarı olarak yorumlandı. Ferdi'nin savunmadaki refleksleri ve zamanlaması, taraftarların olduğu kadar İngiliz basınının da ilgisini çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brighton formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, toplamda 1807 dakika sahada kaldı. Hem savunma hem de hücum hattında çok yönlü performans sergileyen milli futbolcu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.