Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
08.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'de Brighton formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, son Manchester City maçında kritik bir müdahaleyle takımını olası bir mağlubiyetten kurtardı. Erling Haaland'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkaran Kadıoğlu, bu hamlesiyle maçın kaderini değiştirdi. Bu kahramanlık, milli futbolcunun üst üste ikinci maçında gerçekleşti.

Premier Lig'de Brighton formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Manchester City deplasmanında yaptığı kritik hamleyle takımını olası bir mağlubiyetten kurtardı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI, MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 1-1 devam ettiği dakikalarda Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın kafa vuruşunda köşeye doğru giden topu Ferdi Kadıoğlu çizgiden çıkardı. 75. dakikada gelen bu hamle, Brighton adına maçın kırılma anlarından biri olurken, İngiliz taraftarlar milli yıldızı ayakta alkışladı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA AYNI KAHRAMANLIK

Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı bu müdahale sadece bir maçlık kahramanlık olarak kalmadı. Çünkü Ferdi, bir hafta önce Brighton'ın Burnley'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 67. dakikada yine çizgiden bir top çıkararak takımına büyük katkı sağlamıştı.

Üst üste iki maçta yaptığı bu kritik kurtarışlar, Premier Lig'de ender görülen bir başarı olarak yorumlandı. Ferdi'nin savunmadaki refleksleri ve zamanlaması, taraftarların olduğu kadar İngiliz basınının da ilgisini çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brighton formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, toplamda 1807 dakika sahada kaldı. Hem savunma hem de hücum hattında çok yönlü performans sergileyen milli futbolcu, takımının en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yaman Auto Yaman Auto:
    bir GS Li olarak Ferdiyi tebrik ediyorum harbiden dün gece takımını ayakta tuttu. 15 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    bumu başarı. gol atta takımını galibiyete taşı. 0 9 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    kahraman mi. dünya para alıyorlar oynamasın nasıl kapıya koyarlar. iyi oynuyor ona kimse bişey diyemez afferin ona 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürüklendi Yolcular mahsur kaldı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:08:17. #7.11#
SON DAKİKA: Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.