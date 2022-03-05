Premier Lig'de Liverpool zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
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Premier Lig'de Liverpool zirve takibini sürdürdü

05.03.2022 22:43
Premier Lig'de Liverpool zirve takibini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, West Ham United'ı 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, West Ham United'ı 1-0 yendi.

Premier Lig'in 28. haftasında West Ham United'ı Anfield Stadı'nda ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Sadio Mane'nin golüyle galip geldi.

Art arda 7 galibiyete ulaşan Liverpool, 63 puana çıktı ve lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikincilikte yer aldı.

Dört hafta sonra mağlup olan West Ham United ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Öte yandan haftanın tüm karşılaşmaları sırasında taraftarlar ve futbolcular tarafından Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya destek mesajları gönderildi.

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İngiltere Premier Lig, West Ham United, Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Liverpool zirve takibini sürdürdü - Son Dakika


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