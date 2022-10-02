Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı! - Son Dakika
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Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!

02.10.2022 17:39

Premier Lig'de oynanan dev derbide Manchester City, sahasında Manchester United'a 72 dakikada 6 gol attı. 3 kez fileleri havalandırarak maça damga vuran Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 3 iç saha karşılaşmasında arka arkaya hat-trick yapan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu.

Manchester City ile Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında Etihad'da karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini adeta sahadan City'de Erling Haaland bir ilke imza attı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Karşılaşmaya müthiş başlayan Manchester City, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Bu yarıda iki gol atan Erlin Haaland, ikinci yarıda da durmadı. Norveçli yıldız futbolcu 64. dakikada attığı gol ile adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Bu rekoru daha kimse kıramaz! Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihte bir ilki başardı

PREMIER LİG'DE BENZER BİR BAŞARI YOK

Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig tarihinde bir ilki başardı. Norveçli yıldız, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

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