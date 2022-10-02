Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!

Manchester City ile Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında Etihad'da karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini adeta sahadan City'de Erling Haaland bir ilke imza attı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Karşılaşmaya müthiş başlayan Manchester City, ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Bu yarıda iki gol atan Erlin Haaland, ikinci yarıda da durmadı. Norveçli yıldız futbolcu 64. dakikada attığı gol ile adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

PREMIER LİG'DE BENZER BİR BAŞARI YOK

Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig tarihinde bir ilki başardı. Norveçli yıldız, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.