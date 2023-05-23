Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor - Son Dakika
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Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor

23.05.2023 00:48

2021 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle, 20 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Premier Lig'de ev sahipliği yaptığı maçta Leicester City ile 0-0 skorla berabere kalan Newcastle, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi.

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Leicester City ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİ

Bu sonuçla puanını 70'e yükselten Newcastle United, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Leicester City ise 31 puanla 18. sırada kaldı. Newcastle, böylece 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Premier Lig'de yeni bir dev doğuyor! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde

PRENS SELMAN SATIN ALDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2021 yılında Newcastle United'ın yüzde 80'lik hissesini 353 milyon 250 bin euro ödeyerek satın almıştı. Selman o tarihden bu yana toplamda 1 milyar euroya yakın harcama yaptı.

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Leicester City FC, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor - Son Dakika
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