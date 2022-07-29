Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor - Son Dakika
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Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor

29.07.2022 11:59

İngiliz devi Manchester United'dan, Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği nedeniyle ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun İtalya'ya geri döneceği iddia edildi. Yüksek maaşı problem olan dünya yıldızı Napoli'ye önerildi. 37 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta, 24 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLI'YE ÖNERİLDİ

AS'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Napoli'ye önerildi. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Napoli'de dahil birçok kulübe önermeye devam ediyor.

MAAŞI BÜYÜK PROBLEM

Cristiano Ronaldo'nun transferinin önündeki en büyük engel yıllık maaş talebinin çok yüksek olması. Önerilen kulüplerden biri olan Napoli'de bu maaşı karşılamaya sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.

Ayrılmakta ısrar eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor
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