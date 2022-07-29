Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor

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Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLI'YE ÖNERİLDİ

AS'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Napoli'ye önerildi. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunu Napoli'de dahil birçok kulübe önermeye devam ediyor.

MAAŞI BÜYÜK PROBLEM

Cristiano Ronaldo'nun transferinin önündeki en büyük engel yıllık maaş talebinin çok yüksek olması. Önerilen kulüplerden biri olan Napoli'de bu maaşı karşılamaya sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.