Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0 - Son Dakika
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Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0

21.08.2022 20:21

Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu sonuçla ev sahibi Leeds puanını 7'ye çıkarırken, Londra ekibi ise 4 puanda kaldı.

Leeds United ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Elland road'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

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4 DAKİKADA 2 GOL

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Aaronson, 37. dakikada Rodrigo ve 69. dakikada Harrison kaydetti. Karşılaşmanın 9. dakikasında ilk sarı kartını gören Chelsea'nin yeni transferi Koulibaly, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Alınan bu sonucun ardından Chelsea 4 puanda kalırken, Leeds United puanını 7'ye yükseltti.

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Son Dakika Spor Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Chelsea, Leeds deplasmanında darmadağın oldu: 3-0 - Son Dakika
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