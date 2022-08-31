Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika
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Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı

31.08.2022 23:00

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland, 38 dakikada hat-trick yaparak maçın gündemine oturdu. Geçen hafta takımının oynadığı Crystal Palace karşılaşmasında da hat-trick yapma başarısı gösteren Norveçli golcü, 5 maçta 9 gole ulaştı.

Manchester City ile Nottingham Forest, Premier Lig'in 5. haftasında Etihad'da karşılaştı. Mücadeleye City'nin Norveçli golcü Haaland damga vurdu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Erling Haaland 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle Manchester City'i 3-0 öne geçti. Çılgın performansı sonrası sosyal medyada gündem olan Norveçli golcünün hakkında 200 bini aşkın paylaşım yapıldı.

Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti
Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti
Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti

PREMIER LİG'E DAMGA VURDU

Geçen hafta oynanan Crystal Palace maçında da hat-trick yapan Erling Haaland, Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaştı.

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Manchester City FC, Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika
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