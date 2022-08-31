Manchester City ile Nottingham Forest, Premier Lig'in 5. haftasında Etihad'da karşılaştı. Mücadeleye City'nin Norveçli golcü Haaland damga vurdu.
Erling Haaland 12, 23 ve 38. dakikada attığı gollerle Manchester City'i 3-0 öne geçti. Çılgın performansı sonrası sosyal medyada gündem olan Norveçli golcünün hakkında 200 bini aşkın paylaşım yapıldı.
Geçen hafta oynanan Crystal Palace maçında da hat-trick yapan Erling Haaland, Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaştı.
Son Dakika › Spor › Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı - Son Dakika