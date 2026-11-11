Prievidza, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket'i 86-73 yendi

Prievidza, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket'i 86-73 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Avrupa Kupası G Grubu 6. maçında Yukatel Denizli Basket, konuk olduğu Slovakya temsilcisi Prievidza'ya 86-73 yenildi. Bu sonuçla Denizli temsilcisi gruptaki 4. yenilgisini alırken Prievidza ikinci galibiyetini elde etti.
Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Slovakya temsilcisi Prievidza'ya 86-73 yenildi.
Prievidza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodu, 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta skorer bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, devre arasına 52-28 üstünlükle girdi.
İkinci devrede daha etkili hücum eden Yukatel Denizli Basket, farkı kapatmayı başaramadı. Prievidza, üçüncü periyodunu 68-49 önde geçtiği mücadeleyi 86-73 kazandı.
Matus Hronsky, 23 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Yukatel Denizli Basket'te Jhonathan Dunn'ın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket, gruptaki 4. yenilgisini yaşadı. Prievidza ise ikinci galibiyetini elde etti.
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