Pro Beach Tour Mersin Etabı Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Belediyenin açıklamasına göre, 6 Eylül'de Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde başlayan turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14'ü kadın 35 takım katıldı.
Turnuvada, kadınlarda Merve Çelebi-Yaren Sencel, erkeklerde de İran'dan Bahman Salemiinjeboroun-Alireza Aghajani ikilisi birinci oldu.
Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
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