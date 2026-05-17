Prof. Dr. Soner Şahin, TMOK Fair Play Üyesi Oldu

17.05.2026 09:50
Prof. Dr. Soner Şahin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu'na asil üye seçildi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Fakülteleri ve Üniversite Hastanelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı, aynı zamanda Medicana Ataköy Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi ve Nöroşirürji Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu asil üyeliğine seçildi.

TMOK Fair Play Komisyonu'nun ilk toplantısı, İstanbul Ataköy Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Toplantı; TMOK Fair Play Komisyonu Onursal Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, TMOK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Donuk ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz'ın yönetiminde

yapıldı.

Toplantı kapsamında, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz tarafından Prof. Dr. Soner Şahin'e komisyon üyelik rozeti takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

