PFDK'dan Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası - Son Dakika
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PFDK'dan Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası

02.09.2022 09:47
PFDK'dan Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İnegölspor karşılaşmasında yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İnegölspor karşılaşmasında yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın 01.09.2022 tarih ve 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Bayburt Özel İdare Spor kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan İnegölspor- Bayburt Özel İdare Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - BAYBURT

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bayburt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK'dan Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: PFDK'dan Bayburt Özel İdare Spora 16 bin TL para cezası - Son Dakika
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