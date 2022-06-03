Profesyonel liglerde gelecek sezon 65 ilden 130 takım yer alacak

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off finaliyle tamamlanırken, gelecek sezon bu organizasyonlanda 65 ilden 130 takım mücadele edecek.

Liglerde en son bir üst lige yükselme başarısı gösteren ekip, dün Kocaeli'de oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e çıkan İstanbulspor oldu.

Profesyonel liglerde 12 takım bir üst organizasyona çıkarken, 27 ekip küme düştü. Bölgesel Amatör Lig'den 9 ekip ise gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer almaya hak kazandı.

65 ilden 130 takım

Gelecek sezon 65 ilden 130 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde bu sayı Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri tescil etmesiyle netleşecek. Süper Lig ve 1. Lig'de 19'ar, TFF 2. Lig'de 39 ve TFF 3. Lig'de 53 takım yer alacak.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de 20 takımlı grupta mücadele edecek.

Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Yozgat'tan temsilcinin bulunmayacağı liglerde İstanbul'dan 20 ekip yer alacak. Bu takımlardan 8'i Süper Lig'de mücadele edecek.

Ankara'dan 8, İzmir'den ise 7 ekibin bulunacağı profesyonel liglerde Antalya'dan 5, Bursa, Manisa ve Trabzon'dan ise dörder takım ter dökecek.

Hacettepe ve Kardemir Karabükspor BAL'a düştü

Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımları küme düştü.

Daha önce Süper Lig'de mücadele eden ekiplerden MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, bu kulvara geri döndü. Bereket Sigorta Ümraniyespor ise Süper Lig'de boy gösterecek 74. takım oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor'un yanı sıra daha önce Süper Lig tecrübesi olan Balıkesirspor ve Kocaelispor TFF 2. Lig'e, Akhisarspor, Eskişehirspor ve Kahramanmaraşspor TFF 3. Lig'e, Hacettepe ile Kardemir Karabükspor ise Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Düşenler ve çıkanlar

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Şampiyon: Trabzonspor.

Düşenler: Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor.

Spor Toto 1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: MKE Ankaragücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor.

Düşenler: Balıkesirspor, Bursaspor, Kocaelispor, NasaDoge Menemenspor.

TFF 2. Lig

Spor Toto 1. Lig'e çıkanlar: Bodrumspor, Pendikspor, Sakaryaspor.

Düşenler: Eskişehirspor, Karatay Termal 1922 Spor, Akhisarspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Ergene Velimeşespor, Turgutluspor.

TFF 3. Lig

TFF 2. Lig'e çıkanlar: Batman Petrolspor, Bitexen Düzcespor, Esenler Erokspor, Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor, İskenderunspor.

Düşenler: Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK, Hendekspor, Kahta 02 Spor, Hacettepe, Çarşambaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Kızılcabölükspor, Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor, Modafen, Mardin 1969 Spor.

Bölgesel Amatör Lig

TFF 3. Lig'e çıkanlar: Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediye Spor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü.