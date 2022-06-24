PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın hakları davasında ikinci kez aklandı - Son Dakika
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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın hakları davasında ikinci kez aklandı

24.06.2022 19:37
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın hakları davasında ikinci kez aklandı

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın haklarının verilmesinde rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle suçlandığı davada ikinci kez beraat etti.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın haklarının verilmesinde rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle suçlandığı davada ikinci kez beraat etti.

Paris Saint-Germain başkanı Nasser al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın haklarının verilmesinde rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyordu. Eylül 2020'deki asıl davada aklanmasının ardından savcılık tarafından temyiz başvurusu yapılmıştı. İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Cuma günü PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi Dünya Kupası yayın haklarını vermek için rüşvet kabul etme ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından ikinci kez beraat ettirdi.

İsviçre federal ceza mahkemesi, eski FIFA genel sekreteri Jerome Valcke'yi tekrarlanan sahtecilik ve pasif yolsuzluktan suçlu buldu. Eylül 2020'deki ilk duruşmada aldığı 3 aylık ceza artırılarak 11 ay ceza verildi.

Nasser Al-Khelaifi'yi temsil eden İsviçreli avukat Marc Bonnant, karara ilişkin açıklamalarda, "Bugünkü mahkeme kararı tam anlamıyla haklılığımızın teyididir. Hem temel gerçekleri hem de yasaları her fırsatta göz ardı eden savcılığın, altı yıllık amansız çabalarının ardından müvekkilimiz ikinci kez beraat etti ve tamamen aklandı. Yıllardır ortaya atılan asılsız iddialar, hayali suçlamalar ve iftiraların tamamen gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eylül, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası yayın hakları davasında ikinci kez aklandı - Son Dakika

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