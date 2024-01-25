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Dünya devi Paris Saint-Germain son olarak Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladı.
PSG, yıldız futbolcu için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek. Ayrıca Moscardo, Haziran'a kadar Corinthians'da kalacak.
Corinthians forması ile 25 resmi maça çıkan Gabriel Moscardo bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti - Son Dakika