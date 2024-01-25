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PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti - Son Dakika
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PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Paris Saint-Germain, Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladı. PSG, yıldız futbolcu için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek.

25.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:33
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Dünya devi Paris Saint-Germain son olarak Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladı.

22 MİLYON EURO

PSG, yıldız futbolcu için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek. Ayrıca Moscardo, Haziran'a kadar Corinthians'da kalacak.

25 MAÇTA 2 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Corinthians forması ile 25 resmi maça çıkan Gabriel Moscardo bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.

PSG'den 18'lik yıldıza 22 milyon euro
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti - Son Dakika
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