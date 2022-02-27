PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi - Son Dakika
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PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi

27.02.2022 01:00
PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Saint-Etienne'i 3-1 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Saint-Etienne'i 3-1 yendi.

Ligue 1'in 26. haftasının son karşılaşmasında PSG'nin Saint-Etienne'i ağırladığı karşılaşmada, konuk takım Denis Bouanga'nın 16. dakikada attığı golle öne geçti: 1-0

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin paslarıyla Kylian Mbappe'nin 42. ve 47. dakikalarda ağları sarsmasıyla ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi.

Danilo Pereira'nın 52. dakikada attığı golle PSG sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu skorla 62 puana ulaşan PSG liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

Bu arada, iki takımın futbolcuları, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya destek için karşılaşma başlamadan önce sahaya İngilizce "Herkes için barış" yazan pankartla çıktı.

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Paris Saint Germain, Saint Etienne, Ligue 1, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi - Son Dakika
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