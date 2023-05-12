PSG, Lionel Messi için kararını verdi

Fransız ekibi PSG forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahat sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilen yıldız futbolcu için karar verildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yıldız futbolcu Messi, kulübünden özür dilemesinin ardından yönetim tarafından affedildi. Arjantinli yıldız, PSG'nin Ajaccio ile oynayacağı lig maçında kadrodaki yerini alacak.

"MESSİ, KADRODA OLACAK"

Başarılı futbolcu Messi için açıklamalarda bulunan teknik direktör Galtier, "Messi döner dönmez onunla konuştum. Psikolojik durumunu öğrenmek istedim. Kesinlikle onu iyi gördüm. Çok motive ve oynamak istiyor. Messi Ajaccio maçında kadroda olacak" dedi.