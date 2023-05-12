PSG, Lionel Messi için kararını verdi - Son Dakika
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PSG, Lionel Messi için kararını verdi

12.05.2023 18:01

İzinsiz şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için Paris Saint Germain'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı ileri sürülen Lionel Messi için kararını açıkladı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Arjantinli süper yıldız, ligde oynanacak Ajaccio karşılaşmasında sahada olacak.

Fransız ekibi PSG forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahat sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilen yıldız futbolcu için karar verildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yıldız futbolcu Messi, kulübünden özür dilemesinin ardından yönetim tarafından affedildi. Arjantinli yıldız, PSG'nin Ajaccio ile oynayacağı lig maçında kadrodaki yerini alacak.

Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi! PSG, Messi için kesin kararını verdi

"MESSİ, KADRODA OLACAK"

Başarılı futbolcu Messi için açıklamalarda bulunan teknik direktör Galtier, "Messi döner dönmez onunla konuştum. Psikolojik durumunu öğrenmek istedim. Kesinlikle onu iyi gördüm. Çok motive ve oynamak istiyor. Messi Ajaccio maçında kadroda olacak" dedi.

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Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi! PSG, Messi için kesin kararını verdi Dünyanın gözü kulağı bu haberdeydi! PSG, Messi için kesin kararını verdi

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SON DAKİKA: PSG, Lionel Messi için kararını verdi - Son Dakika
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