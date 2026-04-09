PSG, Liverpool\'u 2-0 Yenerek Avantaj Sağladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, evinde Liverpool'u 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain, İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Kvaratskhelia'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İngiltere'de oynanacak. - İSTANBUL
