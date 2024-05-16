PSG, Nice\'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu garantiledi

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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti.

Ligin 33. haftasında PSG, Nice'e konuk oldu. PSG, 18. dakikada Bradley Barcola ve 23. dakikada Yoram Zague'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Nice, 32. dakikada Muhammed-Ali Cho'nun golüyle farkı bire indirse de maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Nice forması giyen Melvin Bard, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından PSG, puanını 73'e çıkardı.