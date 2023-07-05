PSG'nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika
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PSG'nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakımdan çıkarıldı

PSG'nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakımdan çıkarıldı

05.07.2023 16:20

Paris Saint-Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ancak Rico'nun durumu iyiye gidiyor ve yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Geçen sezon PSG formasını hiçbir maçta giymeyen deneyimli eldiven, sağlık durumu düzeldikten sonra tekrar sahalara dönebilir.

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in İspanyol kalecisi Sergio Rico, 28 Mayıs'ta Sevilla'da attan düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Deneyimli eldivenin yoğun bakımdan çıkarıldığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

NORMAL ODAYA ALINDI

Attan kafasının üzerine düştüğü için yaralanan ve yoğun bakıma kaldırılan PSG'nin kalecisi Sergio Rico'dan müjdeli haber geldi. Yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınan deneyimli eldivenin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

HİÇ SÜRE ALMADI

Sergio Rico geçen sezon Paris Saint-Germain formasını hiçbir maçta giymedi. İspanyol eldiven, 8 maçta kadroda bulunmasına rağmen Fransız ekibinde süre almadı.

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SON DAKİKA: PSG'nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika
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