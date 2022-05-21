PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor

Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyon olan Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria takımdan ayrılıyor. Kulüpte toplamda en çok asist yapan oyuncu olan tecrübeli futbolcunun kontratındaki opsiyonun Paris ekibi tarafından kullanılmayacağı öğrenildi.

JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Fransa'dan ayrılacak olan Di Maria'nın Juventus'tan gelen teklifi kabul ettiği ve önümüzdeki haftalarda sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

REKORLARLA AYRILIYOR

Paris ekibinde geçirdiği yedi sezonda 18 şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 30 karşılaşmada 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.