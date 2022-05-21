PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor - Son Dakika
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PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor

21.05.2022 16:01
PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor

İtalya Serie A'da son iki sezondur zirve yarışından uzak kalan Juventus, PSG'nin yıldızını kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı. Sözleşmesi sezon sonunda erecek olan ancak 1 yıl opsiyonu bulunan yıldız futbolcu Di Maria, PSG'den ayrılacak.

Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyon olan Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria takımdan ayrılıyor. Kulüpte toplamda en çok asist yapan oyuncu olan tecrübeli futbolcunun kontratındaki opsiyonun Paris ekibi tarafından kullanılmayacağı öğrenildi.

JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Fransa'dan ayrılacak olan Di Maria'nın Juventus'tan gelen teklifi kabul ettiği ve önümüzdeki haftalarda sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

REKORLARLA AYRILIYOR

Paris ekibinde geçirdiği yedi sezonda 18 şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 30 karşılaşmada 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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Paris Saint Germain, Juventus, Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

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