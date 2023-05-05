İzinsiz Suudi Arabistan'a giden Messi, kendini bakın nasıl savundu

Fransız devi PSG'nin yıldızı Lionel Messi, izinsiz gittiği Suudi Arabistan gezisi nedeniyle kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak özür dileyen başarılı futbolcu, kulübün kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor.

ÖZÜR DİLEDİ

Kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Messi, takım arkadaşlarından özür diledi. Arjantinli yıldız paylaştığı videoda, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız deviyle PSG ile bu sezon toplamda 37 maça çıkan Messi, söz konusu mücadelelerde 20 gol atıp 19 da asist kaydetti.