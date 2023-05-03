PSG taraftarları Messi'nin izinli olmamasına rağmen Suudi Arabistan'a gitmesi nedeniyle öfkeli. Ultras taraftar grubu kulüp binasını bastı.
"Yönetim istifa!" tezahüratlarının yanı sıra Lionel Messi'ye de hakaret edildi. Taraftarlar, Barcelona ve Suudi Arabistan takımlarına yeşil ışık yakan Messi'nin gönderilmesini istiyor.
Ligde alınan üst üste 3 mağlubiyetin ardından Marsilya makası iyice kapattı. Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan PSG'de lig de tehlikede.
Son Dakika › Spor › PSG'li taraftarlar takımın tesisini bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında - Son Dakika