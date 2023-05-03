PSG'li taraftarlar takımın tesisini bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında - Son Dakika
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PSG'li taraftarlar takımın tesisini bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında

03.05.2023 21:11

PSG taraftarları tesisi bastı. Başkan Nasser Al Khelaifi ve yönetimin istifasını isteyen taraftarlar, Messi'nin kovulmasını istedi.

PSG taraftarları Messi'nin izinli olmamasına rağmen Suudi Arabistan'a gitmesi nedeniyle öfkeli. Ultras taraftar grubu kulüp binasını bastı.

"YÖNETİM İSTİFA"

"Yönetim istifa!" tezahüratlarının yanı sıra Lionel Messi'ye de hakaret edildi. Taraftarlar, Barcelona ve Suudi Arabistan takımlarına yeşil ışık yakan Messi'nin gönderilmesini istiyor.

PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi'ye olay tepki

PUAN KAYIPLARI SABIR TAŞIRDI

Ligde alınan üst üste 3 mağlubiyetin ardından Marsilya makası iyice kapattı. Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan PSG'de lig de tehlikede.

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Son Dakika Spor PSG'li taraftarlar takımın tesisini bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG'li taraftarlar takımın tesisini bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında - Son Dakika
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