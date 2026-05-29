PSG ve Arsenal Şampiyonlar Ligi Finalinde

(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 yılı şampiyonu. Fransa'nın PSG ve İngiltere'nin Arsenal takımları arasında yarın Budapeşte'te oynanacak final maçıyla belli olacak.

Son şampiyon PSG'nin üst üste ikinci, Arsenal'in ise ilk şampiyonluğunu elde etmek için Puşkaş Arena'da sahaya çıkacakları maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Maçı Almanya'dan Daniel Siebert yönetecek. Yardımcı hakemlerin Jan Seidel ve Rafael Foltyn olduğu maçta Robert Schröder VAR hakemi olarak görev yapacak.

PSG, geçen sezon İtalya'nın Inter takımını 5-0 yenerek ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmıştı. Takım 2020'deki finalde ise Almanya'nın Bayern Münih takımına 1-0 mağlup olmuştu.

Arsenal ise 20 yıl önce Şampiyonlar Ligi Finali oynamış ve Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti.

İki takım bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 2'şer galibiyet 3 de beraberlik elde ettiler.