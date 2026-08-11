PSG ve Aston Villa Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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PSG ve Aston Villa Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı

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PSG, Aston Villa ile UEFA Süper Kupa maçı öncesi antrenmanlarını Avusturya'da gerçekleştirdi.

UEFA Süper Kupa maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan antrenman, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma oyununun ardından pas çalışması ve taktik uygulamalarla sona erdi.

Karşılaşmaya yönelik son hazırlığını, Avusturya seyahati öncesi İngiltere'nin Birmingham şehrindeki tesislerinde yapan ???????Aston Villa ise yalnızca zemin kontrolü için sahaya çıktı.

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Süper Kupa, Avusturya, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG ve Aston Villa Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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