PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler

Fenerbahçe'ye transferi direkten dönen Eran Zahavi, Hollanda'da zor günler geçiriyor. PSV'nin İsrailli forveti deplasmandayken kargocu kılığına giren soyguncular, futbolcunun eşini ve çocuklarını rehin almıştı. Neyse ki aile can kaybı yaşamamıştı.

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Zahavi, 7 ay sonra aynı kabusu yaşadı. Hollanda basınından RTL'nin haberine göre; hırsızlar, Amsterdam'daki aynı evi tekrardan soydu. Bu kez aile fertlerinden kimse içeride yoktu. Amsterdam polisi, geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

IRKÇI SALDIRI İHTİMALİ

İsrailli futbolcunun bir kez daha evinin hedef alınmasında ırkçı saldırıdan şüphe ediliyor. Zahavi'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.