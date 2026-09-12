Pulat, Eyüpspor'un 2-0'lık yenilgisini 'çok acı verici' diye niteledi - Son Dakika
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Pulat, Eyüpspor'un 2-0'lık yenilgisini 'çok acı verici' diye niteledi

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Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olmalarının ardından 11-10'a oyunda tüm riskleri aldıklarını ancak puan beklerken sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi. Pulat, bu skorun kendisi adına çok acı verici olduğunu belirtti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında tüm riskleri aldıklarını belirterek, "2-0 mağlup ayrılıyorsun, benim adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Rizespor'un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. İyi bir takım. Kendi gerçeklerimize doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla Rizespor'a pozisyon üretmeye çalıştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen planladığımız çabuk hücumları yaptık. 11-10'a dönünce bütün riskleri aldık. 4-4-2'ye döndük, 3-2-5 gibi yerleştik. Son olarak 2-2-6 gibi yerleştik. İmkanlar dahilinde kulübemizde olan tüm arkadaşlarımızı oyuna attık. O dakikadan sonra beceri ve yetenek devreye giriyor. 2-0 mağlup ayrılıyorsun, benin adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil. Ligin çok başı, puanla tanışmamış takımlar var. Mücadele noktasında çözümler üretip sahaya dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Özhan Pulat, Eyüpspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pulat, Eyüpspor'un 2-0'lık yenilgisini 'çok acı verici' diye niteledi - Son Dakika

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