Pursaklar’da yaz spor okullarıyla geleceğin sporcuları yetişiyor

Pursaklar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklara hareketli, sağlıklı ve verimli bir yaz tatili imkanı sunmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerinin de güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları kapsamında, 11 farklı okulda çocuklara ücretsiz spor eğitimi veriyor. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde temel spor tekniklerini öğrenirken yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Ertuğrul Çetin: "Çocuklarımızın istekleri, azimleri ve spora duydukları heyecan yüzlerinden okunuyor"

Yaz Spor Okullarında çocukların spora olan ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaz tatili boyunca çocuklarımızın televizyon ve telefon ekranlarından uzaklaşarak hareketli bir yaşam sürmelerini, spor yaparak daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bu amaçla geleneksel hale getirdiğimiz Yaz Spor Okulları'mızda eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımızın istekleri, azimleri ve spora duydukları heyecan yüzlerinden okunuyor. Futbol, basketbol ve voleybol gibi takım sporları sayesinde çocuklarımız hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve mücadele etmeyi öğreniyor. Her bir evladımızı sporla buluşturmak, onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Eğitimler ilçenin farklı noktalarında sürüyor

Pursaklar ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, çocukların kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla geniş bir bölgede planlandı. Merkez mahallelerin yanı sıra Saray, Altınova ve Sirkeli mahallelerinde de düzenlenen eğitimlerle daha fazla çocuğun spor faaliyetlerinden faydalanması hedefleniyor.

Haftanın dört günü gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, haftada iki gün ikişer saatlik antrenmanlarla sporla iç içe bir yaz geçiriyor. Spor eğitmenleri tarafından verilen derslerde çocuklara branşlara yönelik temel bilgiler aktarılırken, koordinasyon, dayanıklılık, takım çalışması ve sportif disiplin gibi kazanımlar da kazandırılıyor.

Geleceğin sporcuları keşfediliyor

Yaz Spor Okulları, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaları açısından da önemli bir fırsat oluşturuyor. Eğitimler sırasında sportif kabiliyeti ve gelişim potansiyeli dikkat çeken öğrenciler, daha kapsamlı ve profesyonel çalışmalar yapabilmeleri amacıyla Pursaklar Belediye Spor Kulübü bünyesine yönlendiriliyor.