Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldı - Son Dakika
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Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldı

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Beşiktaş\'tan ayrıldı

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu tamamlayan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Ghezzal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftara teşekkür etti. Beşiktaş'ta bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ghezzal, futbola ve kulübe olan tutkusunun unutulmaz bir hatıra olarak kalacağını belirtti.

02.06.2024 22:55
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda dördüncü sezonunu tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur. Teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere, saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim. Bir kez kartal olduysan hep öyle kalırsın."

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldı - Son Dakika
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